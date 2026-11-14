frauen-Hölle Afghanistan Wie ein Staat seinen Bürgerinnen alle Menschenrechte nimmt Ärzte in Afghanistan dürfen Frauen nur mehr behandeln, wenn diese ihren männlichen Vormund dabeihaben. Diese neue Regel gelte sogar in Notfällen, wird berichtet. Es ist nur der jüngste Auswuchs einer Politik, die an Frauenverachtung kaum zu überbieten ist. APA-Images / AP / Siddiqullah Alizai #Menschenwelt Von Martin Kubesch Akt. 14.11.2026 03:26 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Ein Infekt, ein Unfall bei der Hausarbeit oder einfach nur ganz banale Zahnschmerzen: Für Frauen in Afghanistan können sich derartige Ereignisse ganz rasch zu einer ernsthaften gesundheitlichen Bedrohung auswachsen. Denn laut einer neuen Regelung der regierenden Taliban dürfen sie medizinische Betreuung durch einen Arzt nur mehr dann in Anspruch nehmen, wenn ihr männlicher Vormund mit dabei ist. Fehlt dieser, darf die Frau weder untersucht noch behandelt werden, selbst wenn ein Notfall vorliegt.

Und auf eine Ärztin zu hoffen, für die diese strenge Regelung nicht gelten würde, wäre zunehmend vergeblich. Denn Frauen ist es mittlerweile komplett untersagt, eine medizinische Ausbildung zu absolvieren, sie dürfen auch in Spitälern nicht mehr beschäftigt werden. Und eine ausgebildete Medizinerin zu finden, die noch in der Nähe ordiniert, grenzt in dem riesigen Land an einen Glücksfall.

Die neue "Ärzte-Regel" ist nur der jüngste Auswuchs einer Politik, die an Frauenverachtung und Menschenrechtsverletzungen inzwischen nahezu einzigartig ist auf der Welt. Und gegen die sich gleichzeitig kaum ein Mittel finden lässt, das den Frauen in Afghanistan ihr Leben zumindest etwas erleichtern würde. Ganz schlicht deshalb, weil es die absolut regierende Taliban nicht möchten.

Wie sich die radikal-islamistische Taliban-Führung bemüht, den afghanischen Frauen sukzessive sämtliche Menschenrechte zu entziehen, welche konkreten Auswirkungen das jüngste Behandlungsverbot auf die Gesundheitslage im Land hat und weshalb der Westen keinerlei Möglichkeiten hat, etwas an den Lebensverhältnissen der gut 20 Millionen Frauen und Mädchen im Land zu ändern – die harten Fakten:

REUTERS/Ali Khara

Worum geht es?

In Afghanistan ist es seit Kurzem offenbar vielerorts verboten, dass männliche Ärzte Frauen untersuchen und behandeln. Das berichten unabhängige Medien auf der Basis von Berichten von Frauen und Ärzten.

Gibt es ein offizielles, veröffentlichtes Verbot?

Öffentlich bekannt gemacht wurde eine solche landesweite Einschränkung offenbar nicht. Trotzdem berichten Ärzte aus mehreren Regionen von entsprechenden Anweisungen der Taliban. Entscheidend ist derzeit weniger ein veröffentlichtes Gesetz als die Art, wie Vorgaben von den Machthabern vor Ort durchgesetzt werden. In der Praxis wird die ärztliche Behandlung von Frauen laut übereinstimmenden Schilderungen stark eingeschränkt oder gänzlich verhindert.

Wer berichtet von diesen Einschränkungen?

Zuerst beschrieben wurden die Vorgänge von der britischen Zeitung Guardian in Zusammenarbeit mit der Zan Times. Das ist eine 2022 gegründete, von afghanischen Frauen geleitete, unabhängige Online-Nachrichtenplattform, die über Menschenrechtsverletzungen in Afghanistan berichtet. Dort kommen Frauen, Zahnärzte und Ärzte aus verschiedenen Teilen Afghanistans zu Wort. Ihre Aussagen zeichnen ein ähnliches Muster: Die Behandlung von Frauen ist oft nur noch eingeschränkt, verzögert oder gar nicht mehr möglich.

Was dürfen männliche Ärzte demnach nicht mehr?

Ärzte sagen, sie dürften Patientinnen nicht mehr untersuchen und teils nicht einmal notfallmedizinisch versorgen. Und wenn sie es doch noch dürfen, dann nur unter bestimmten Bedingungen: etwa wenn ein männlicher Vormund der Frau, ein Mahram, anwesend ist. Mancherorts sollen auch bestimmte Eingriffe nur von weiblichen Pflegekräften durchgeführt werden dürfen.

Was bedeutet Mahram in diesem Zusammenhang?

Damit ist ein männlicher Vormund oder naher männlicher Angehöriger gemeint, der die Frau begleiten soll. Nach den geschilderten Regeln kann seine Anwesenheit zur Voraussetzung für eine Behandlung werden. Das ist grundsätzlich schon problematisch, in Notfällen kann es rasch lebensbedrohend werden.

Wie werden diese Vorschriften durchgesetzt?

Zahnärzte berichten von Razzien und Warnungen durch Sicherheitskräfte der Taliban. Männlichen Behandlern sei mit Inhaftierung gedroht worden, wenn weibliche Patienten in ihren Praxen angetroffen werden. Das erhöht den Druck auf Ärzte, selbst dann keine Behandlung einer Frau zu riskieren, wenn Hilfe dringend nötig wäre.

APA-Images / AFP / AIMAL ZAHIR

Welche Folgen hat das für betroffene Frauen?

Frauen geraten laut den Berichten in verzweifelte Situationen. Sie müssen Behandlungen abbrechen, weite Wege zurücklegen oder mit gesundheitlichen Beschwerden weiterleben. Manche riskieren außerdem sich selbst, die Ärzte und die Klinik, wenn sie sich trotz der Vorgaben behandeln lassen.

Gibt es ein konkretes Beispiel?

Eine 37-jährige Frau aus Herat suchte wegen starker Zahnschmerzen eine Klinik auf. Nach mehreren Terminen sollte sie Implantate erhalten, wurde dann aber nach Hause geschickt. Später habe die Klinik erklärt, es gebe eine Anordnung, wonach männliche Zahnärzte keine Patientinnen mehr behandeln dürften; ihre Behandlung blieb auch drei Monate später unvollendet.

Und dürfen Ärztinnen Frauen weiterhin behandeln?

Diese Frage stellt sich größtenteils nicht, weil in Krankenhäusern laut den Berichten kein weibliches Personal mehr eingestellt werden darf. Und seit Dezember 2024 dürfen Frauen auch nicht mehr an medizinischen Hochschulen studieren.

Dürfen fertig ausgebildete, selbstständige Ärztinnen auch nicht mehr behandeln?

Grundsätzlich ja, aber nur unter massiven Auflagen. Auch Ärztinnen müssen demnach bei ihrer Arbeit einen Mahram, also einen männlichen Vormund, dabeihaben. Das erschwert den Betrieb zusätzlich in einem System, in dem weibliches Personal ohnehin immer knapper wird.

Warum ist das für die Gesundheitsversorgung von Afghaninnen insgesamt so problematisch?

Weil zwei bedenkliche Entwicklungen zusammenkommen: Frauen sollen immer seltener von Männern behandelt werden, gleichzeitig dürfen immer weniger Frauen medizinisch ausgebildet oder eingesetzt werden. In Städten ohne verfügbare Ärztinnen führt das zu einem fast unlösbaren Widerspruch. Entscheidend ist, ob überhaupt qualifizierte Hilfe für Patientinnen erreichbar ist – oft ist sie es nicht mehr.

Was hat es mit dem Wort "Bibi" auf sich?

In der Provinz Balkh im Norden Afghanistans soll es eine besonders absurde Vorgabe geben. Dort sollen Krankenhäuser, Privatpraxen und Kliniken angewiesen worden sein, Frauen nicht bei ihren tatsächlichen Namen zu nennen, sondern als "Bibi" zu bezeichnen. Sogar auf Rezepten soll demnach nicht der Name der Patientin stehen, sondern nur "Bibi" – dies gilt als respektvolle Anrede für ältere Frauen.

APA-Images / AFP / SANAULLAH SEIAM

Gibt es Ausnahmen oder widersprüchliche Aussagen der Taliban?

Ja. Die gesammelten Berichte stehen im Widerspruch zu früheren Erklärungen von Taliban-Vertretern. Erst im Februar sagte Kommunikationsminister Hamdullah Nomani demnach, männliche Ärzte würden bei der Behandlung von Frauen als Mahram gelten und wären von den Verboten ausgenommen. die aktuellen Berichte sprechen allerdings eine andere Sprache.

Wie gehen Ärzte und Kliniken damit in der Praxis um?

Offenbar mit Improvisation – und Angst. Eine Assistentin aus einer Zahnklinik in Jalalabad berichtet, manche Ärzte hätten jemanden vor der Klinik, der nach Taliban-Vertretern Ausschau hält, während im Inneren eine Frau behandelt wird. Das zeigt, wie unsicher und prekär der Alltag in den Ordinationen geworden ist.

Was bedeutet das für Frauen im Alltag?

Für viele wird medizinische Hilfe dadurch zu etwas, das von Begleitung, Zufall und Risiko abhängt. Manche Frauen reisen hunderte Kilometer, andere warten trotz Schmerzen oder sie lassen sich von nicht ausreichend qualifizierten Frauen behandeln.

Gibt es weitere Beispiele dafür, wie die Taliban Frauen den Zugang zu elementaren Rechten beschneiden oder verbieten?

Ja, das faktische Behandlungsverbot reiht sich in eine systematische Politik der Taliban ein. Seit ihrer Machtübernahme im August 2021 haben sie über 160 Dekrete erlassen, die gezielt die Grundrechte von Frauen und Mädchen beschneiden und von den Vereinten Nationen als "Geschlechter-Apartheid" eingestuft werden.

Zum Beispiel? Keine medizinische Ausbildung mehr: Wie bereits erwähnt, dürfen Frauen seit Dezember 2024 keine medizinischen Ausbildungsstätten mehr besuchen. Das Verbot umfasst auch Ausbildungen zu Hebammen und Pflegekräften. Im November 2025 fanden medizinische Abschlussprüfungen bereits das zweite Jahr in Folge ohne weibliche Teilnehmende statt.

Wie bereits erwähnt, dürfen Frauen seit Dezember 2024 keine medizinischen Ausbildungsstätten mehr besuchen. Das Verbot umfasst auch Ausbildungen zu Hebammen und Pflegekräften. Im November 2025 fanden medizinische Abschlussprüfungen bereits das zweite Jahr in Folge ohne weibliche Teilnehmende statt. Keine höhere Bildung mehr: Mädchen sind vom Schulbesuch ab der sechsten Klasse ausgeschlossen. Der Zugang zu Universitäten bleibt Frauen seit Dezember 2022 vollständig verwehrt.

Mädchen sind vom Schulbesuch ab der sechsten Klasse ausgeschlossen. Der Zugang zu Universitäten bleibt Frauen seit Dezember 2022 vollständig verwehrt. Entlassung von Beamtinnen: Im Januar 2026 teilten die Taliban weiblichen Staatsbediensteten mit, dass ihre Arbeitsverhältnisse endgültig beendet sind und sie keine reduzierten Gehälter mehr erhalten. Zuvor waren sie schon im Jahr 2021 nach Hause geschickt, aber seither noch minimal bezahlt worden.

Im Januar 2026 teilten die Taliban weiblichen Staatsbediensteten mit, dass ihre Arbeitsverhältnisse endgültig beendet sind und sie keine reduzierten Gehälter mehr erhalten. Zuvor waren sie schon im Jahr 2021 nach Hause geschickt, aber seither noch minimal bezahlt worden. Verbot von NGO-Arbeit: Bereits seit Ende 2022 ist es Frauen zudem verboten, für nationale und internationale Hilfsorganisationen sowie für die Vereinten Nationen zu arbeiten.

Bereits seit Ende 2022 ist es Frauen zudem verboten, für nationale und internationale Hilfsorganisationen sowie für die Vereinten Nationen zu arbeiten. Systematische Schließung von Frauenarbeitsplätzen: Im Sommer 2023 ordneten die Taliban die landesweite Schließung aller Schönheitssalons an. Dadurch verloren rund 60.000 Frauen ihre letzte eigenständige Einkommensquelle.

Im Sommer 2023 ordneten die Taliban die landesweite Schließung aller Schönheitssalons an. Dadurch verloren rund 60.000 Frauen ihre letzte eigenständige Einkommensquelle. Einführung strikter "Tugendgesetze": Im August 2024 verabschiedeten die Taliban ein umfangreiches Gesetz zur "Förderung der Tugend und Verhütung des Lasters". Es schreibt Frauen die vollständige Verhüllung von Körper und Gesicht in der Öffentlichkeit vor. Das Tugendgesetz stuft auch die Stimme einer Frau als intim ein. Frauen ist es seither untersagt, in der Öffentlichkeit laut zu sprechen, zu singen oder Texte vorzulesen.

Im August 2024 verabschiedeten die Taliban ein umfangreiches Gesetz zur "Förderung der Tugend und Verhütung des Lasters". Es schreibt Frauen die vollständige Verhüllung von Körper und Gesicht in der Öffentlichkeit vor. Das Tugendgesetz stuft auch die Stimme einer Frau als intim ein. Frauen ist es seither untersagt, in der Öffentlichkeit laut zu sprechen, zu singen oder Texte vorzulesen. Ausschluss aus dem öffentlichen Raum: Frauen dürfen sich ohne männlichen Vormund ("Mahram") nicht weiter als rund 70 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Zudem kontrolliert eine Sittenpolizei Geschäfte und Behörden und weist diese an, unbegleitete Frauen nicht zu bedienen. Der Besuch von Parks, Fitnessstudios und öffentlichen Bädern ist Frauen ebenfalls untersagt.

Frauen dürfen sich ohne männlichen Vormund ("Mahram") nicht weiter als rund 70 Kilometer von ihrem Wohnort entfernen. Zudem kontrolliert eine Sittenpolizei Geschäfte und Behörden und weist diese an, unbegleitete Frauen nicht zu bedienen. Der Besuch von Parks, Fitnessstudios und öffentlichen Bädern ist Frauen ebenfalls untersagt. Abschaffung der rechtlichen Gleichstellung: Mit Dekreten von heuer hoben die Taliban die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz formal auf. Ehemänner erhielten die rechtliche Vormundschaft über ihre Ehefrauen.

Mit Dekreten von heuer hoben die Taliban die Gleichheit von Mann und Frau vor dem Gesetz formal auf. Ehemänner erhielten die rechtliche Vormundschaft über ihre Ehefrauen. Legalisierung von Kinderehen, Abschaffung von Gewaltschutz, Erschwerung von Scheidungen: Während Männer weiterhin einseitig die Scheidung aussprechen können, wurde es Frauen rechtlich nahezu unmöglich gemacht, eine Ehe zu verlassen. Zudem lassen die neuen Bestimmungen Kinderehen implizit wieder zu und stellen häusliche Gewalt nur noch dann unter Strafe, wenn sie zu schweren, sichtbaren körperlichen Verletzungen führt.

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Welchen Sinn hat es, der Hälfte der eigenen Bevölkerung nahezu sämtliche grundlegenden Menschenrechte zu beschneiden oder ganz wegzunehmen?

Offiziell betrachten die Taliban das Konzept universeller Menschenrechte als ein von außen aufgezwungenes, unislamisches Instrument westlicher Besatzer dar, das die afghanische Kultur zerstören solle. Sie sehen ihre Dekrete im Gegensatz dazu als göttliche Gebote zum Schutz der Frauen, die sich auf eine extrem rigide Auslegung der Scharia und den traditionellen paschtunischen Ehrenkodex stützen.

Die völlige Unterdrückung von Frauen dadurch nimmt man billigend in Kauf?

Ja, der nahezu vollständige Ausschluss von Frauen aus der Öffentlichkeit wird viel mehr als notwendige Maßnahme zur Wahrung der gesellschaftlichen Reinheit dargestellt, der Frauen nicht unterdrückt, sondern vor Belästigung und den Gefahren der Außenwelt schützt und ihre Rolle in der Gesellschaft strikt auf das Haus und die Familie reduziert.

Aber was steckt tatsächlich hinter dieser mittelalterlichen Strategie?

Es geht den Taliban ganz simpel um Machterhalt, der auf dem Rücken der Frauen des Landes gefestigt wird. Die extrem konservative Geschlechterpolitik eint die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Taliban-Bewegung. Sie verhindert außerdem auf lange Sicht politischen Widerstand durch gebildete, wirtschaftlich unabhängige, politisch organisierte und untereinander vernetzte Frauen. Dass Männer für das Verhalten "ihrer" Frauen und Töchter verantwortlich gemacht werden, erhöht den sozialen Druck in der Männergesellschaft. Und last but not least dient die Unterdrückung der Frauen als Zeichen der absoluten Souveränität der Taliban-Regierung nach innen und außen gleichermaßen, die so zeigt, dass sie sich durch nichts zu Kompromissen zwingen lässt.

Wie sieht man in der islamischen Welt diese Entwicklung?

Die Organisation für Islamische Zusammenarbeit (OIC) kritisiert die Dekrete der Taliban als unvereinbar mit dem Mainstream-Islam.

Weshalb unternimmt der Westen nichts gegen diese systematische Unterdrückung?

Weil es kaum eine Handhabe dagegen gibt, wenn eine international isolierte Staatsführung ihre eigene Bevölkerung (oder Teile dieser) in Geiselhaft nimmt. Der Westen reagiert zwar mit diplomatischer Isolation, Sanktionen, eingefrorenen Vermögenswerten und völkerrechtlichen Schritten, verfügt nach dem Truppenabzug 2021 jedoch über keine wirksamen militärischen oder wirtschaftlichen Druckmittel mehr, um die Taliban zu einem Kurswechsel zu zwingen.

Die Frauen in Afghanistan werden sich selbst überlassen?

Westliche Entwicklungshilfe wurde weitgehend eingestellt, es fließt nur noch humanitäre Nothilfe über UN-Organisationen und NGOs, um eine Hungersnot zu verhindern, nach Möglichkeit ohne die Kassen der Taliban zu füllen. Gleichzeitig haben regionale Mächte wie China, Russland, Pakistan, Iran und die Zentralasiatischen Staaten pragmatische Beziehungen zu den Taliban aufgenommen und investieren in Rohstoffe oder schließen Handelsabkommen ab, ohne Bedingungen an Menschen- oder Frauenrechte zu knüpfen.

APA-Images / AFP / SANAULLAH SEIAM

Welche Folgen hat die "Frauenpolitik" der Taliban auf den Schutzstatus von afghanischen Frauen international?

Die systematische Entrechtung durch die Taliban hat dazu geführt, dass afghanische Frauen und Mädchen in der Europäischen Union sowie vielen anderen Staaten allein aufgrund ihres Geschlechts und ihrer Staatsangehörigkeit als schutzberechtigte Flüchtlinge anerkannt werden müssen. Das heißt, wenn Afghaninnen in der EU (und vielen anderen Staaten) um einen Schutzstatus als Flüchtling bitten, müssen sie nicht erst eigens eine Verfolgung nachweisen, Geschlecht und Staatsangehörigkeit sprechen für sich.

Kommen dadurch mehr Frauen aus Afghanistan als Flüchtlinge in den Westen?

Nein. Die Flucht aus Afghanistan ist für Frauen extrem schwierig. Durch die Mahram-Pflicht dürfen sie ohne männlichen Vormund weder weite Strecken reisen noch problemlos Pässe beantragen oder Grenzen passieren. Zudem haben viele westliche Staaten ihre humanitären Aufnahmeprogramme aus Afghanistan stark reduziert oder ausgesetzt, wodurch betroffene Frauen faktisch kaum Möglichkeiten haben, sicheren Boden zu erreichen, um ihren Rechtsanspruch auf Asyl geltend zu machen.