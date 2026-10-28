Ukraine-Waffenruhe Wieso gelingt Melania Trump plötzlich, woran ihr Mann scheitert? Mitten im Ukraine-Krieg schweigen die Waffen – zumindest an einem besonders hart umkämpften Teil der Front. Eine von US-First-Lady Melania Trump vermittelte Feuerpause soll 2.000 Menschen die Flucht aus der Stadt Oleschky ermöglichen. Wie ihr das gelungen ist. REUTERS/Kevin Lamarque #Expertise Von Martin Kubesch Akt. 28.10.2026 06:06 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Der Tag hatte noch gar nicht richtig begonnen, als in der ukrainischen Stadt Oleschky am Dienstag zum ersten Mal seit Monaten die Waffen schwiegen. Keine Drohnen am Himmel, keine Granateneinschläge. Um drei Uhr früh Ortszeit begann eine humanitäre Feuerpause, die für viele der eingeschlossenen Bewohner den Unterschied zwischen Leben und Tod bedeuten könnte.

Es ist ein seltener Moment in diesem Krieg: Russland und die Ukraine haben sich auf eine lokal begrenzte Waffenruhe geeinigt, um die Evakuierung von Zivilisten aus einer Frontstadt zu ermöglichen. Vermittelt wurde der Deal von gänzlich unerwarteter Seite – der First Lady der Vereinigten Staaten, Melania Trump.

Wie ihr gelungen ist, woran ihr Ehemann, US-Präsident Donald Trump, seit seinem Amtsbeginn scheitert, weshalb gerade die kleine Stadt Oleschky diese Chance erhält und warum sich die First Lady überhaupt auf einmal mit einem der Probleme der Welt auseinandersetzt – die wichtigsten Fragen und Antworten über Melanias unerwartete Friedensinitiative:

REUTERS/Alina Smutko

Worum geht es?

Russland und die Ukraine haben erstmals seit Langem eine lokal begrenzte Waffenruhe vereinbart. Seit Dienstag, drei Uhr morgens, Kiewer Zeit, schweigen in einem definierten Korridor rund um die Stadt Oleschky in der Region Cherson die Waffen.

Warum wurde die Waffenruhe gerade für diese Stadt vereinbart?

Ziel ist es, humanitäre Hilfe in die Stadt zu bringen und Zivilisten sicher zu evakuieren. Sowohl der ukrainische Menschenrechtsbeauftragte als auch das russische Verteidigungsministerium bestätigten die Einhaltung der Vereinbarung.

Wo liegt Oleschky und warum ist die Stadt wichtig?

Oleschky liegt am Südufer des Flusses Dnipro, direkt gegenüber der Gebietshauptstadt Cherson. Die Stadt befindet sich im russisch kontrollierten Teil des ukrainischen Staatsgebiets, berichtet das Schweizer Online-Medium Watson. Vor dem russischen Einmarsch 2022 lebten hier rund 24.000 Menschen. Heute ist Oleschky ein Symbol für das Leid der Zivilbevölkerung in den umkämpften Gebieten.

Wie viele Menschen sind noch in der Stadt?

Nach Schätzungen halten sich noch etwa 1.700 bis 2.000 Menschen in Oleschky auf, darunter rund 50 Kinder. Der Großteil der ursprünglichen Bevölkerung hat die Stadt längst verlassen. Jene, die geblieben sind, konnten oder wollten bisher nicht fliehen – manche aus Angst, manche, weil sie zu alt oder zu krank für eine Flucht waren.

Unter welchen Bedingungen leben die Menschen im Oleschky?

Die humanitäre Lage ist katastrophal. Die Stadt ist von Minen umgeben, verminte Straßen haben den Verkehr praktisch zum Erliegen gebracht. Lastwagen liefern seit Monaten kaum noch Lebensmittel oder Medikamente in die Stadt. Viele Haushalte haben kaum Strom, kein Gas und keine Heizung. Bewohner berichten, sie leben teilweise von Gemüse aus Gärten oder jagen Tauben, weil Nahrung fehlt.

Wie lange soll sie dauern und was ist das Ziel der Waffenruhe?

Die Waffenruhe begann am 27. Oktober und soll bis zum 1. November dauern. Ziel ist es primär, Hilfslieferungen in die Stadt und die Evakuierung von Zivilisten aus Oleschky zu ermöglichen.

via REUTERS

Wer hat die Waffenruhe vermittelt?

Die lokal begrenzte Feuerpause wurde unter der Federführung von US-First Lady Melania Trump ausgehandelt. Das Weiße Haus bestätigte, dass sie und ihre Vertreter direkt mit der russischen und ukrainischen Führung über die Bedingungen verhandelt haben.

Gab es nicht auch eine Initiative von Papst Leo XIV. für die Bewohner der Stadt?

Ja, auch der Heilige Vater hatte sich vor seiner kurzfristig angesetzten Krebsoperation für die Rettung der Einwohner von Oleschky eingesetzt. Die ukrainische Seite hatte ebenfalls bereits versucht, eine örtliche Waffenruhe für Hilfslieferungen und Evakuierungen auszuhandeln. Nach Angaben des ukrainischen Menschenrechtsbeauftragten Dmytro Lubinets kam der Durchbruch jedoch erst zustande, als Melania Trump und ihr Team als Vermittler hinzukamen.

Wie kam es dazu?

Das Weiße Haus hält sich diesbezüglich sehr bedeckt. Aber es gibt Hinweise darauf, warum sich Melania Trump ausgerechnet für Oleschky einsetzt. Am plausibelsten erscheint eine Kombination mehrerer Faktoren: Ihrem langjährigen Engagement für Kinder, einem bereits bestehenden direkten Kommunikationskanal zur russischen Führung und der akuten humanitären Krise. Dass dahinter noch ein weitergehendes politisches Motiv steckt, ist bislang nicht belegt.

Spricht Melania Trump Russisch?

Dafür gibt es keine Belege. Sie wurde allerdings im Jahr 1970 in Slowenien im damaligen Jugoslawien geboren. Slowenisch ist ihre Muttersprache, spätestens in der Schule lernte sie auch Serbokroatisch. Dadurch würde sie aber höchstens ein paar russische Wörter verstehen, eine fließende Unterhaltung wäre ohne konkrete Russisch-Kenntnisse kaum möglich.

Hatte sich die First Lady zuvor schon einmal in dem Konflikt engagiert?

Melania Trump hat sich schon vor der jetzigen Waffenruhe für die Rückführung ukrainischer Kinder eingesetzt, die im Zuge des Krieges von ihren Familien getrennt worden waren, wie das Weiße Haus über seine Kanäle verlauten ließ.

Wie soll das vor sich gegangen sein?

Im August 2025 übermittelte sie demnach Wladimir Putin einen persönlichen Brief, den Donald Trump bei seinem Treffen mit dem russischen Präsidenten in Alaska übergab. Putin antwortete schriftlich. Melania erklärte anschließend, sie habe mit Russlands Präsident einen direkten Kommunikationskanal zur Frage des Wohlergehens ukrainischer Kinder aufgebaut. Ihr Team arbeitete mit russischen und ukrainischen Stellen zusammen. Nach Angaben des Weißen Hauses trugen diese Bemühungen bis August 2026 zur Wiedervereinigung von 34 Kindern mit ihren Familien bei.

Warum jetzt Melanias Einsatz für Oleschky und seine Bewohner?

Als die First Lady im September 2026 auf die Lage in Oleschky aufmerksam wurde, konnte sie nach Angaben des Weißen Hauses auf ihre Kontakte von den Kinder-Rückführungen zurückgreifen. Die Verhandlungen über die örtlich begrenzte Waffenruhe liefen anschließend mehrere Wochen.

Stimmt es, dass die Waffenruhe sogar noch einmal ausgeweitet wurde?

Ja, das ist korrekt. Am 27. Oktober postete Melania auf ihrem persönlichen Instagram-Kanal eine Nachricht, wonach die Vereinbarung vorgezogen und räumlich erweitert worden sei (siehe Instagram-Link unten). Das Weiße Haus hatte zunächst den 29. Oktober als Beginn der Feuerpause genannt. Und es wurde auch mitgeteilt, dass das Gebiet, in dem die Feuerpause gilt, erweitert worden sei. Sie gelte nun über die Stadt Oleschky hinaus innerhalb der ganzen Region Cherson.

Warum diese Änderung?

Um "die Sicherheit der Zivilbevölkerung zu gewährleisten und die Lieferung lebenswichtiger humanitärer Hilfe zu erleichtern", erklärte die First Lady auf Instagram. "Das geografische Gebiet der Waffenruhe wurde über Oleschky hinaus in die Region Cherson ausgeweitet, um den humanitären Konvois einen sicheren Durchgang zu ermöglichen."

Was fällt bei ihrem Statement besonders aus?

Bemerkenswert ist, dass Melania Trump ausdrücklich den russischen Generalstabschef Waleri Gerassimow als Bestätigungsquelle nennt. Das ist politisch zumindest bemerkenswert. Es bedeutet aber nicht automatisch, dass sie persönlich mit ihm verhandelt hat: Ihr Statement sagt nicht, auf welchem Weg die Bestätigung letztlich erfolgte.

Warum hat Russland der Waffenruhe überhaupt zugestimmt?

Internationale Beobachter vermuten taktische Überlegungen. Der Kreml dürfte auf die Kampfpause eingegangen sein, um das momentan vorteilhafte Verhältnis zum Weißen Haus zu festigen. Zudem könnte eine erfolgreiche humanitäre Aktion Moskau als gesprächsbereit darstellen – ein wichtiger Imagefaktor in der internationalen Wahrnehmung.

Wie läuft die Evakuierung ab?

Zunächst müssen Minen geräumt werden, um einen sicheren Hilfskorridor zu schaffen. Die eigentliche Evakuierung soll in den kommenden Tagen beginnen. Wer die Stadt verlässt, kann grundsätzlich selbst bestimmen, ob er in ukrainisch oder russisch kontrolliertes Gebiet gebracht werden möchte. Freiwillige Helfer haben bereits Hunderte Namen von Ausreisewilligen gesammelt.

Welche Risiken birgt die Aktion?

In Kiew herrscht trotz der Vereinbarung Misstrauen. Ukrainische Behörden befürchten, Russland könnte die Aktion propagandistisch ausschlachten oder Bewohner daran hindern, später in ukrainisch kontrolliertes Gebiet zu gelangen. Auch gibt es Sorgen, Menschen könnten in russische Umerziehungslager verschleppt werden. Militärisch besteht die Befürchtung, dass russische Einheiten die Feuerpause nutzen, um Truppen zu rotieren und Verstärkungen heranzuführen.

Was passiert mit jenen, die zurückbleiben?

Helfer warnen vor einer weiteren Verschärfung der Lage nach der Evakuierung. Die Stadt könne noch stärker zerstört werden, sobald Fernsehbilder den Eindruck vermitteln, Oleschky sei praktisch menschenleer. Besonders gefährdet wären dann jene Menschen, die trotz allem in der Stadt zurückbleiben.

Was bedeutet die Aktion für den Gesamtkonflikt?

Der Kreml deutete an, dass eine erfolgreiche humanitäre Operation in Oleschky als Vorbild für andere Frontabschnitte dienen könnte. Ob daraus tatsächlich weitere lokal begrenzte Waffenruhen entstehen, bleibt abzuwarten.

REUTERS/Kevin Lamarque

Wurden die russischen Angriffe anderswo ebenfalls eingestellt?

Nein, an den grundsätzlichen Kampfhandlungen ändert die Vereinbarung nichts. Während in Oleschky die Feuerpause begann, wurden in Kiew russische Raketen abgeschossen und eine wichtige Dnipro-Brücke getroffen.

Warum ist diese Waffenruhe dennoch so ungewöhnlich?

In bald fünf Jahren Krieg gab es kaum vergleichbare Vereinbarungen zwischen Russland und der Ukraine. Lokale Feuerpausen für humanitäre Aktionen sind extrem selten und werden von beiden Seiten mit großem Misstrauen beäugt. Dass ausgerechnet die US-First-Lady, die sich sonst aus der Tagespolitik vollkommen heraushält, als Vermittlerin auftritt und sowohl Moskau als auch Kiew zustimmen, ist ein diplomatisches Novum.

Was sagt eigentlich der US-Präsident zur Initiative seiner Frau?

Er äußerte sich sehr positiv dazu – und vor allem ungewöhnlich zurückhaltend, was seine eigene Rolle betrifft. Von Reportern darauf angesprochen, erklärte er ausdrücklich, es sei alleine ihre Initiative gewesen, beide Seiten seien kontaktiert worden und hätten mitmachen wollen. Das Hauptanliegen der First Lady sei es dabei, Kinder zu retten.

Wird Melania jetzt an weiteren US-Friedensinitiativen zum Ukraine-Krieg teilnehmen?

Auch das wurde Donald Trump gefragt. Seine Antwort: "Nein, aber das ist nicht die schlechteste Idee, die ich je gehört habe."