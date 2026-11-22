Körper-Kraftwerk Wussten Sie, dass es braunes Fett gibt? Klingt ekelig, hilft aber beim Abnehmen Der Winter steht vor der Tür – und damit die beste Jahreszeit, um den Körper durch Kältereize beim Abnehmen und Gesundbleiben zu unterstützen. Wie Kälte unseren Stoffwechsel boostert und was sogenanntes braunes Fett damit zu tun hat – hier die eiskalten Fakten. Getty Images #Besser Leben Von Lena Schöndorfer Akt. 22.11.2026 08:32 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Manchmal muss man einfach ins kalte Wasser springen – und das im wortwörtlichen Sinn! Denn ob kalte Dusche, Kältekammer oder Eisbad: Der Kältereiz fordert den Körper heraus und hilft ihm beim Gesundbleiben und Abnehmen. Aber was steckt dahinter? Und wie profitiert unser Stoffwechsel tatsächlich von eisigen Temperaturen?

Im Zentrum dabei steht das sogenannte braune Körperfett: Es verbraucht Energie, um Körperwärme zu erzeugen, und lässt sich durch Kälte aktivieren. Für den Internisten und Stoffwechselexperten Tim Hollstein ist es ein Schlüssel zu einem gesünderen Organismus und mehr Wohlbefinden, wie er in der Süddeutschen Zeitung erklärt.

Wie braunes Fett uns dabei hilft, schlank zu bleiben, was jeder Einzelne tun kann, um es zu aktivieren und wie das komplizierte Zusammenspiel zwischen Stoffwechsel und Gewichtsmanagement funktioniert – die wichtigsten Antworten im Überblick:

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Was macht unser Stoffwechsel eigentlich?

Der Stoffwechsel umfasst alle chemischen Vorgänge, mit denen unser Körper Nahrungsmittel verarbeitet, umwandelt und deren Folgeprodukte auf- oder abbaut. Das gesamte System wird auch Metabolismus genannt und ist für weitaus mehr zuständig als "nur" die Verdauung. Es verwaltet unseren kompletten Energieverbrauch. Und zwar egal, ob wir gerade Sport machen oder auf der Couch liegen.

Wie hängen Stoffwechsel und Körperfett zusammen?

Körperfett dient als Energiereserve. Braucht der Körper Energie, kann er gespeichertes Fett abbauen und als Brennstoff nutzen – etwa für die Arbeit der Muskeln und Organe. Der Stoffwechsel umfasst die Vorgänge, mit denen dieser Energieverbrauch stattfindet. Bei der Fettverbrennung entsteht auch Wärme im Körper. Hier kommt das braune Fett ins Spiel.

Was ist braunes Fett überhaupt?

Braunes Fett ist ein besonderes Fettgewebe, das wie eine kleine körpereigene Heizung arbeitet. Seine Zellen enthalten besonders viele Mitochondrien, winzige "Kraftwerke", die dem Gewebe auch seine bräunliche Farbe verleihen. Bei Kälte nutzen diese Zellen Zucker und Fettsäuren, um Wärme zu erzeugen. Menschen besitzen braunes Fett u. a. im Hals- und Schulterbereich sowie entlang der Wirbelsäule.

Wie unterscheidet sich braunes Fett von dem anderen Fett, das wir etwa am Bauch haben?

Grundsätzlich: Es gibt neben braunem auch beiges und weißes Fett. Weißes Fett bildet den größten Teil unserer Fettreserven: Es speichert überschüssige Energie, polstert Organe und hilft, den Körper gegen Wärmeverlust zu isolieren. Beige Fettzellen können zusätzlich innerhalb dieses weißen Fettgewebes auftreten. Durch Reize wie Kälte können beige Fettzellen, ähnlich wie braune Fettzellen, aktiv werden und Energie zur Wärmeproduktion verbrauchen.

Heißt im Klartext?

Weißes Fett dient vor allem als Energiespeicher und wir tragen es oft im Übermaß an allen Stellen unseres Körpers mit uns herum, wo wir es eigentlich gar nicht sehen wollen, etwa am Bauch, an den Oberschenkeln und Hüften oder am Gesäß. Braunes und aktiviertes beigefarbenes Fett trägt hingegen zur körpereigenen Heizung bei.

Wie hilft braunes Fett bei Kälte?

"Der Körper will seine Wohlfühltemperatur von etwa 37 Grad halten, koste es, was es wolle", so Johannes Weiss, Experte für Kältetherapie und Leiter des Longevity Center Vienna. Zunächst versucht er bei Kälte deshalb, Wärme zu bewahren: Die Blutgefäße in der Haut und in den äußeren Körperregionen verengen sich, Hände und Füße werden dadurch rasch kalt. Zugleich aktiviert Kälte das sympathische Nervensystem und regt dabei unter anderem die Wärmeproduktion im braunen Fett an. Reicht das nicht aus, hilft Muskelzittern beim Heizen des Körpers.

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Was macht braunes Fett mit unseren Blutfett- und Blutzuckerwerten?

Mehr als man zunächst annehmen würde: Braunes Fett nimmt nämlich Zucker und Fettsäuren aus dem Blutkreislauf auf und nutzt sie zur Wärmeproduktion – bildlich gesprochen wirkt es wie ein kleiner "Stoffwechsel-Filter". Diese Aktivierung kann zudem die Insulinempfindlichkeit verbessern. Der Körper reagiert dann besser auf das Hormon, das den Blutzucker reguliert.

Und was haben Kältereize mit Abnehmen zu tun?

Wer friert, muss heizen – und dafür braucht der Körper Energie. Wenn braunes Fett durch einen Kältereiz aktiv wird, verbraucht es zusätzlichen Brennstoff.

Also können wir uns quasi "schlank frieren"?

Nein, das wäre ein Trugschluss. Ein höherer Energieverbrauch bedeutet nicht automatisch, dass auf Dauer auch die Kilos purzeln. Kälte-Experte Johannes Weiss stellt klar, dass "schlank frieren" keine Lösung ist. Für ihn stellt das braune Fett nicht primär ein Wundermittel zum Abnehmen dar, sondern ist vor allem eine praktische Stoffwechsel-Hilfe, die für bessere Blutzucker- und Bluttfettwerte sorgt.

Welche Menschen tun sich leichter, Gewicht zu verlieren?

Wie leicht jemand abnimmt, hängt von vielen Faktoren ab. Jüngere und schlankere Menschen besitzen im Schnitt mehr aktives braunes Fett – daraus lässt sich aber nicht automatisch ein Vorteil beim Abnehmen ableiten. "Beim Gewichtsverlust sind andere Dinge viel wichtiger: Etwa wie viel Muskulatur jemand hat, wie viel er sich im Alltag bewegt, wie er schläft oder wie seine Schilddrüse arbeitet", so Johannes Weiss. Bei all diesen Faktoren spiele das braune Fett höchstens eine untergeordnete Rolle, so der Kälte-Fachmann.

Was passiert, wenn das braune Körperfett weniger wird?

Nimmt das braune Fett ab, kann der Körper weniger Wärme erzeugen und verbraucht im Umkehrschluss weniger Energie. Das bedeutet aber nicht automatisch, dass man zunimmt - auch andere Einflussfaktoren wie Ernährung, Bewegung und Muskelmasse spielen dabei eine wichtige Rolle.

Nimmt man dann auch weniger leicht ab?

Mit zunehmendem Alter nimmt die Menge an aktivem braunem Fett im Körper im Durchschnitt ab. Das hat aber nicht automatisch Auswirkungen auf den individuellen Kalorienverbrauch. Denn über je weniger braunes Fett der Körper verfügt, desto wichtiger bleiben Bewegung und Ernährung für einen ausgeglichenen Energiehaushalt.

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Was bedeutet das in der Praxis?

Vor allem Krafttraining hilft dabei, Muskelmasse zu erhalten, die auch im Ruhezustand Energie verbraucht. "Bewegung schlägt Kälte um Längen, was den Energiehaushalt betrifft", so Johannes Weiss.

Welche Rolle spielt die Ernährung?

Beim Essen entscheidet kein einzelnes Lebensmittel über den Abnehmerfolg, sondern wie viel Energie man auf Dauer insgesamt aufnimmt und verbraucht. Aber natürlich hat es Auswirkungen, ob man seinem Körper viel Energie in Form von Fett und Kohlehydraten zuführt, oder ihm eher sparsam Energie liefert und so animiert, im Bedarfsfall die eigenen Energiereserven anzuknabbern.

Schläft unser Stoffwechsel ein, wenn wir älter werden?

Dieser Mythos halte sich schon lange, stimme aber nicht, so der deutsche Stoffwechselexperte Tim Hollstein. Wer im höheren Alter Gewicht zunimmt, hat nicht automatisch einen "müden" Stoffwechsel, denn dieser bleibe vom jungen Erwachsenenalter bis circa 60 weitgehend stabil. Die extra Kilos ab der Lebensmitte haben eher mit weniger Bewegung, schlechter Ernährung oder verlorener Muskelmasse zu tun.

Können Kältekammern beim Abnehmen helfen?

Fürs Abnehmen ist ihr Nutzen begrenzt, doch viele Menschen suchen aus anderen Gründen den intensiven Kältereiz: Sie möchten sich nach dem Sport schneller erholen, sich wach fühlen oder Gelenks- und Rückenschmerzen lindern. Kältetherapeut Johannes Weiss berichtet sogar von Kunden, die durch die Minus-85-Grad-Kältekammer sogar zu besserem Schlaf finden.

Was hat es mit Eisbaden auf sich? Ist es genauso sinnvoll?

In der Regentonne, im winterlichen See oder in der eigenen Badewanne: Eisbaden ist zum Trend geworden, in sozialen Medien zeigen Menschen stolz ihr Durchhaltevermögen im eiskalten Wasser. Popularisiert hat das etwa der niederländische Extremsportler Wim Hof, bekannt als "The Iceman" (siehe Link unten). Prominente und Influencer verbreiteten den Trend mit Bildern und Videos ihrer eisigen Bäder weiter. So wurde aus einer längst bekannten Praxis ein Wellness-Hype, der mehr Energie, Erholung und Wohlbefinden verspricht.

Was kann der plötzliche Kältekick im Wasser?

Die möglichen Effekte reichen von weniger Müdigkeit über besseren Schlaf bis hin zu einer schnelleren Erholung nach dem Sport. Kaltes Wasser kann etwa Muskelkater nach intensiver Belastung lindern. Ein netter Nebeneffekt des Kältekicks: Glückshormone wie Dopamin, Endorphine und Adrenalin werden ausgeschüttet und können zu einem starken Hochgefühl führen.

Reicht auch schon eine kalte Dusche?

Die gute Nachricht für Frostbeulen: Um braunes Fett und all die anderen körpereigenen Helferlein zu aktivieren, braucht es kein Eisbad. Studien zeigen, dass bereits längere Aufenthalte bei milden Umgebungstemperaturen von etwa 19 Grad Veränderungen bewirken können. Auch kühles oder kaltes Wasser am Ende der Dusche bietet die Möglichkeit, sich langsam an Kälte heranzutasten. "Die kalte Dusche ist ein guter Einstieg für jeden Tag, aber der Reiz ist schwach", sagt Experte Weiss. Ein Eisbad wirkt vielfach kräftiger, kostet aber vielen Menschen große Überwindung.

Wie kann man Kältereize trainieren?

Bei Minusgraden auf die warme Jacke zu verzichten, bringt hier wenig: Wichtiger ist es, den Körper langsam an bestimmte Kältereize zu gewöhnen. Die Dusche etwas kühler einstellen, bei frischem Wetter spazieren gehen oder die Raumtemperatur auf 16 bis 19 Grad Celsius reduzieren: Kleine Schritte können den Einstieg erleichtern und den Stoffwechsel und die körpereigene Heizung ankurbeln. Internist Tim Hollstein empfiehlt vor allem Anfängern explizit, starkes Frieren und extreme Kältereize zu vermeiden.

Welche Mythen über den Stoffwechsel halten sich hartnäckig?

Extreme Diäten sind nicht hilfreich, sondern können den Stoffwechsel drosseln, vor allem weil der Körper dann Energie spart. Das verstärkt nur das Hungergefühl und baut Muskelmasse ab. Auch gibt es keine Schlacken im Körper, die sich durch ein Entschlacken (wodurch auch immer) abbauen ließen. Der Stoffwechsel und dadurch die Entgiftung des Körpers passiert permanent. Und Produkte, die einen Stoffwechsel-Boost versprechen, greifen zu kurz, weil ein großer Teil des Stoffwechsel-Mechanismus genetisch geprägt ist und der Einfluss des Alltags zwar real, aber begrenzt bleibt.

Für wen sind Kältereize eher ungeeignet?

Die plötzliche Wärme-Entzug im Körper ist nicht zu unterschätzen: Bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen, schlecht eingestelltem Bluthochdruck oder nach einem Infarkt beziehungsweise Schlaganfall ist vorab ärztlicher Rat nötig. Bei Menschen mit einer Kälteallergie, schweren Durchblutungsstörungen oder akuten Infekten sollte überhaupt auf intensive Kälteanwendungen verzichtet werden. Schwangeren wird von Eisbädern und Kältekammern abgeraten. Auch chronisch Erkrankte und Menschen, die regelmäßig Medikamente nehmen, sollten vorher Rücksprache mit einem Arzt halten.

Was sind die Nebenwirkungen von Kältereizen?

Bei Kälte verengen sich die Blutgefäße, wodurch der Blutdruck steigen und das Herz stärker belastet werden kann – besonders bei bestehendem Bluthochdruck. Intensive Kälte kann außerdem Schmerzen, Taubheitsgefühle und Kreislaufbeschwerden auslösen. Beim plötzlichen Eintauchen ins Eiswasser droht ein Kälteschock. Zu lange Aufenthalte können zudem zur Unterkühlung des Körpers führen.

Was ist eine Kälteallergie?

Bei einer sogenannten Kälteallergie löst der Kontakt mit Kälte die Freisetzung von Botenstoffen wie Histamin aus. Das macht kleine Blutgefäße durchlässiger, sodass Flüssigkeit ins Gewebe gelangt und juckende Quaddeln, Rötungen und Schwellungen entstehen. Werden große Körperflächen abgekühlt, etwa beim Eisbaden, kann diese Reaktion auch Atmung und Kreislauf gefährden.