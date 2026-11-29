Keine Zeit, keine Lust Warum wir immer weniger Sex haben (und viele ihn gar nicht vermissen) Sex wird für immer mehr Menschen immer uninteressanter – sagen zumindest die nackten Zahlen. Laut aktuellen Erhebungen sinkt die Anzahl der sexuellen Begegnungen rasant. Verantwortlich dafür sei eine Verkettung unterschiedlicher Faktoren, so die Wissenschaft. Getty Images #Menschenwelt Von The Economist Akt. 29.11.2026 07:43 Uhr Kommentieren Teilen WhatsApp Mail Telegram LinkedIn

Wenige Tage bevor der amerikanische Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" im September nahe dem thailändischen Badeort Pattaya anlegte, versammelten sich Sexarbeiterinnen aus dem ganzen Land in Erwartung eines kräftigen Nachfrageanstiegs. Rund 5.000 Matrosen und Marinesoldaten sollten nach mehr als acht entbehrungsreichen Monaten auf See erstmals Landgang erhalten – Monate, in denen sie unter anderem an Kampfeinsätzen rund um den Persischen Golf beteiligt gewesen waren.

Viele erinnerten sich daran, wie amerikanische Soldaten, die während des Vietnamkriegs in der Stadt Landurlaub machten, Pattaya einst in ein pulsierendes Zentrum des Sextourismus verwandelt hatten. "Wir dachten, sie würden ausgehen, feiern und völlig ausflippen", sagt Lisa Hamilton, Präsidentin der Pattaya Nightlife Business Association. "Aber das Geschäft entwickelte sich ganz anders als erwartet."

Statt in Scharen ins Rotlichtviertel zu strömen, gingen die Matrosen auf Besichtigungstour oder kauften Souvenirs. Wenn sie doch einmal eine Bar besuchten, schenkten sie ihren Mobiltelefonen offenbar mehr Aufmerksamkeit als den Tänzerinnen an der Stange. Und ungewöhnlich früh kehrten sie in ihre Hotels zurück. "Früher betranken sich die Marinesoldaten und stellten allerlei Unsinn an", sagt Hamilton. "Heute haben wir es mit einer völlig anderen, neuen Generation zu tun."

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Sexuelle Unlust

Die enthaltsame junge Besatzung der "Abe" mag sich von den Matrosen früherer Zeiten unterscheiden. Ihr Verhalten passt jedoch durchaus ins Bild der Generation Z – jener zwischen 1997 und 2012 Geborenen –, die deutlich weniger Sex hat als selbst die Generationen, die nur ein Jahrzehnt oder etwas länger vor ihr zur Welt kamen.

Zugleich steht sie exemplarisch für eine zunehmende sexuelle Abstinenz, die inzwischen sämtliche Generationen in den wohlhabenden Ländern erfasst. Von den USA über Finnland bis nach Japan haben Paare seltener Sex als früher. Ein wachsender Teil der Bevölkerung verzichtet sogar vollständig darauf. Besonders ausgeprägt ist diese Entwicklung unter jungen Erwachsenen.

Den bislang deutlichsten Beleg für diesen Trend lieferten am 24. November veröffentlichte Ergebnisse der jüngsten britischen National Surveys of Sexual Attitudes and Lifestyles (Natsal). Die Untersuchung, eine der weltweit größten und detailliertesten regelmäßigen Erhebungen zum Sexualverhalten, ergab, dass die Briten heute rund ein Drittel seltener Sex haben als 2010 und nur noch etwa halb so häufig wie 1990.

Im Zeitraum 2022 bis 2024 hatten sie durchschnittlich zweimal im Monat Geschlechtsverkehr. 2010 waren es noch drei Mal monatlich gewesen, 1990 sogar durchschnittlich viermal. Der Rückgang fällt deutlich stärker aus, als angesichts des steigenden Medianalters der britischen Bevölkerung zu erwarten gewesen wäre. Denn die Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs ist in zahlreichen Altersgruppen gesunken.

Manche mögen spöttisch einwenden, eine schwächelnde Libido sei so britisch wie Gurkensandwiches. Tatsächlich aber geht die sexuelle Aktivität in nahezu allen Ländern zurück, in denen Forscher das Phänomen untersucht haben. In Frankreich, dessen Einwohner angeblich die Sprache der Liebe sprechen, hatten sexuell aktive Menschen 2023 rund 25 Prozent seltener Geschlechtsverkehr als zwei Jahrzehnte zuvor – immerhin noch fast zweimal pro Woche.

In Finnland zeigen die Ergebnisse der seit 1971 durchgeführten FINSEX-Studie einen Rückgang von knapp sechs Mal im Monat 1992 auf weniger als vier Mal 2023. Bei der ersten Erhebung dieser Art in Tschechien, CZECHSEX, stießen Forscher 2024 auf ein "überraschend niedriges" Maß sexueller Aktivität. Der durchschnittliche Tscheche hatte demnach weniger als einmal im Monat Sex.

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Der Trend ist keineswegs neu. Bereits vor fast einem Jahrzehnt stellten Jean Twenge von der San Diego State University und ihre Mitautoren fest, dass Amerikaner Anfang der 2010er-Jahre durchschnittlich neunmal weniger Sex pro Jahr hatten als in den 1990er-Jahren. Der Rückgang hat sich seither fortgesetzt (siehe Grafik 1 oben).

Japan beklagt seinen Libidoverlust sogar schon seit Jahrzehnten. Über die Ursachen wird allerdings nach wie vor heftig gestritten. "Wir beobachten Veränderungen, die wir noch nicht vollständig verstehen", sagt Soazig Clifton, wissenschaftliche Leiterin der Natsal-Studie.

Als mögliche Gründe gelten die Ablenkung durch Smartphones und Streamingdienste sowie eine zunehmende Vorliebe für Pornografie und Selbstbefriedigung. Für diese Erklärungen gibt es jedoch kaum belastbare Belege. Wahrscheinlicher ist, dass die abkühlende Leidenschaft in den wohlhabenden Ländern auf ein ganzes Bündel von Faktoren zurückgeht. Einige davon dürften nur bestimmte Bevölkerungsgruppen betreffen, viele haben auf den ersten Blick wenig mit dem Schlafzimmer zu tun.

Man nehme die jungen Erwachsenen. Zu den auffälligsten Ergebnissen der Natsal-Daten zählt der rasante Anstieg des Anteils der 16- bis 24-Jährigen, die noch nie Sex hatten. Bei den Frauen hat sich dieser Anteil binnen eines Jahrzehnts von 19 auf 38 Prozent verdoppelt, bei den Männern stieg er von 18 auf 28 Prozent. Auch dies ist ein internationaler Trend (siehe Grafik 2 unten).

In Japan erhöhte sich der Anteil der unverheirateten Frauen zwischen 20 und 24 Jahren, die noch keine sexuellen Erfahrungen gemacht haben, von weniger als 40 Prozent im Jahr 2005 auf 55 Prozent im Jahr 2025.

Damit kehrt sich eine Entwicklung um, die in weiten Teilen der reichen Welt drei Jahrzehnte lang angehalten hatte: Menschen begannen immer früher, sexuell aktiv zu werden. In den USA etwa steigt das Alter beim ersten Geschlechtsverkehr inzwischen wieder. In Frankreich, wo das durchschnittliche Alter beim ersten Mal bei Frauen von 20 Jahren in den 1960er-Jahren auf etwas mehr als 17 Jahre in den 2010er-Jahren gesunken war, ist es mittlerweile wieder auf über 18 Jahre gestiegen.

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"Die sexuelle Flaute sieht weniger danach aus, dass die Generation Z das Interesse verloren hätte, als vielmehr danach, dass ihr die Gelegenheiten fehlen", sagt Rhonda Balzarini vom Kinsey Institute, einem Forschungszentrum für Sexualität. "Das Verlangen ist vorhanden, aber der Zugang zu potenziellen Partnern fehlt." Denn deutlich mehr junge Menschen sind alleinstehend als in früheren Generationen.

In den USA etwa sank der Anteil der 18- bis 29-Jährigen, die mit einem Partner zusammenleben, im Jahrzehnt bis 2024 um zehn Prozentpunkte auf 32 Prozent. Im vergangenen Jahr errechnete The Economist, dass die weltweit sinkende Zahl von Paarbildungen zwischen 2017 und 2025 rund 100 Millionen zusätzliche Singles hervorgebracht hatte – verglichen mit einem Szenario, in dem die bisherigen Quoten konstant geblieben wären.

Dazu tragen offenbar mehrere Faktoren bei. Die Covid-19-Pandemie nahm vielen jungen Menschen in einer entscheidenden Lebensphase die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen und Dates zu haben. Dating-Apps können die Partnersuche paradoxerweise erschweren: Sie ermöglichen es Nutzern, potenzielle Partner anhand willkürlicher Kriterien auszusortieren – etwa weil jemand kleiner als 1,83 Meter ist. Auch Smartphones dürften eine Rolle spielen, weil sie Zeit beanspruchen, die andernfalls für persönliche Begegnungen zur Verfügung stünde. Jedenfalls besteht unter Jugendlichen ein enger Zusammenhang zwischen der Nutzung von Smartphones und Einsamkeit.

Die neue sexuelle Zurückhaltung

Daniel Cox vom Survey Centre on American Life, einer konservativen Denkfabrik, sieht die Ursache in einer Kultur, die jungen Menschen beigebracht habe, ihre individuelle Selbstverwirklichung und ihre eigenen Bedürfnisse an erste Stelle zu setzen. In seinem Buch "Generation Uncoupled" verweist er auf einen bemerkenswerten Unterschied: Während eine Mehrheit der über 65-Jährigen in Umfragen angab, ihre Eltern hätten sie für "eher durchschnittlich" gehalten, sagen dies unter den jungen Erwachsenen nur 36 Prozent.

Diese elterliche Schmeichelei, so Cox, habe dazu geführt, dass junge Menschen anspruchsvoller geworden seien und deshalb seltener einen Partner fänden, der ihren Vorstellungen entspreche. "Wenn man sehr hohe Erwartungen daran hat, was man selbst in eine Beziehung einbringt, und zugleich glaubt, es gebe unbegrenzt viele Alternativen, dann ist man eher geneigt, eine Beziehung frühzeitig abzubrechen", sagt er.

Das Problem besteht nicht allein darin, dass weniger Menschen feste Partnerschaften eingehen. Auch Singles haben seltener unverbindlichen Sex, etwa in Form von One-Night-Stands. In China gaben 2020 beispielsweise 20 Prozent der jungen Männer zwischen 18 und 25 Jahren und 17 Prozent der gleichaltrigen Frauen an, mindestens einmal Gelegenheitssex gehabt zu haben.

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Eine Umfrage aus dem vergangenen Jahr kam nur noch auf acht Prozent bei den Männern und vier Prozent bei den Frauen. Beunruhigend ist zudem, dass diejenigen, die Sex haben, sich in mehreren Ländern zunehmend weniger schützen: Immer weniger verwenden Kondome oder die Antibabypille.

Scott South von der University at Albany und Lei Lei von der Rutgers University haben errechnet, dass der wachsende Anteil Alleinstehender in den USA nur etwa ein Drittel des Rückgangs der sexuellen Aktivität unter jungen Menschen erklärt. Darüber hinaus untersuchten sie Zusammenhänge zwischen anderen Freizeitaktivitäten und dem Rückgang unverbindlicher sexueller Kontakte.

Ihr Ergebnis: Junge Menschen, die seltener Sex haben, trinken tendenziell weniger Alkohol und spielen – insbesondere Männer – häufiger Computerspiele. "Wenn eine Generation weniger trinkt und seltener ausgeht, verschwinden auch viele der Orte und Gelegenheiten, ebenso wie der Mut, den Alkohol früher verlieh und der sexuelle Begegnungen begünstigte", sagt Balzarini.

Weniger Alkoholkonsum könnte unmittelbar zu weniger Sex führen. Möglich ist aber auch, dass beides Ausdruck einer ungewöhnlich ausgeprägten Vorsicht der Generation Z ist. John Holmes von der University of Sheffield hat festgestellt, dass sich junge Menschen seit den 2000er-Jahren von einer ganzen Reihe riskanter Verhaltensweisen abgewandt haben – darunter Trinken, Rauchen, Drogenkonsum und Sex.

Das ist nicht zwangsläufig eine schlechte Entwicklung, auch mit Blick auf ihr Sexualleben. Junge Menschen, die viel Alkohol trinken, haben nicht nur häufiger früh Sex. Sie erleben auch öfter sexuelle Begegnungen, die sie später bereuen, werden in jungen Jahren schwanger oder Opfer sexueller Übergriffe.

"Man sollte nicht vergessen, dass wir fünf Jahrzehnte lang darauf hingewirkt haben, Menschen von außerehelichem Sex abzuhalten, Verhütungsmittel zu verwenden, nicht unter Alkoholeinfluss Auto zu fahren und keine illegalen Drogen zu nehmen", sagt Philip Cohen, Soziologe an der University of Maryland. "Vielleicht sollten wir zumindest in Betracht ziehen, dass ein Teil dieser Bemühungen tatsächlich erfolgreich war."

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Eine weitere Erklärung für die Zurückhaltung der Generation Z könnte in einer intensiveren und stärker kontrollierenden Erziehung liegen, als sie frühere Generationen erlebt haben. Viele Eltern überwachen ihre Kinder über Apps auf deren Smartphones – selbst wenn diese längst erwachsen sind. Einer Studie zufolge wurden 36 Prozent der amerikanischen Studierenden auf diese Weise von ihren Eltern geortet. Die allgegenwärtige Präsenz der Mutter könne bei manchen das Gefühl erzeugen, ständig beobachtet zu werden, und dadurch ihr Verhalten einschränken, argumentiert Holmes.

Dieser Erziehungsstil scheint die Generation Z weniger selbstständig gemacht zu haben. Ihre Mitglieder verbrachten als Kinder weniger Zeit mit unbeaufsichtigtem Spielen, machten später den Führerschein und nahmen später als frühere Generationen Nebenjobs an. Cohen erkennt darin ein Muster einer "verlängerten Jugend und eines verzögerten Erwachsenwerdens". Junge Menschen benötigten heute mehr Zeit, um ihre Ausbildung abzuschließen, das Elternhaus zu verlassen, Partnerschaften einzugehen oder ihr erstes Kind zu bekommen.

In Großbritannien etwa stieg der Anteil der 15- bis 34-Jährigen, die noch bei ihren Eltern leben, zwischen 1996 und 2020 von 36 auf 42 Prozent. Das wirkt sich naturgemäß auch auf ihr Sexualleben aus. Eine Umfrage des Kinsey Institute unter Amerikanern zwischen 18 und 29 Jahren ergab, dass 64 Prozent derjenigen, die bei ihren Eltern wohnten, in den vergangenen drei Monaten keinen Sex gehabt hatten. Bei jungen Menschen, die allein lebten, waren es lediglich 27 Prozent.

Die sexuelle Flaute hat allerdings noch eine dritte Dimension, die über den wachsenden Anteil von Singles und die Risikoscheu junger Menschen hinausgeht. Auch Paare aller Altersgruppen berichten, dass sie seltener Sex haben. Über die Gründe wird intensiv diskutiert.

Eine Theorie besagt, dass andere Formen sexueller Befriedigung – etwa Selbstbefriedigung und Pornografie – den Geschlechtsverkehr zunehmend ersetzen. Tatsächlich nimmt die Häufigkeit der Selbstbefriedigung zu. In Großbritannien gaben laut Natsal 59 Prozent der Frauen mit sexueller Erfahrung an, sich in jüngster Zeit selbst befriedigt zu haben. Zehn Jahre zuvor waren es erst 41 Prozent gewesen. Bei den Männern stieg der Anteil um sechs Prozentpunkte auf 84 Prozent.

Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich in Frankreich: Dort erhöhte sich der Anteil der Frauen, die angaben, sich schon einmal selbst befriedigt zu haben, von 57 Prozent im Jahr 2006 auf 73 Prozent im Jahr 2023. Bei den Männern stieg er von 90 auf 93 Prozent.

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Auch Pornografie wird häufiger konsumiert, vor allem von Männern. In Großbritannien haben im vergangenen Jahr die Hälfte der jungen Frauen und fast neun von zehn jungen Männern Pornos angesehen. Die Überschneidung mit jenen, die sich selbst befriedigen, dürfte beträchtlich sein.

Es gibt allerdings keine Belege dafür, dass Menschen, die Pornografie konsumieren oder masturbieren, weniger Lust auf Sex mit anderen haben. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Twenge von der San Diego State University hat festgestellt, dass Menschen, die häufiger Pornos schauen, auch mehr Sex haben. Dasselbe gilt für Frauen, die sich häufiger selbst befriedigen. Bei Männern scheint die Kausalität nach Einschätzung anderer Forscher sogar in die entgegengesetzte Richtung zu verlaufen: Wer weniger Sex hat, als er sich wünscht, kompensiert dies durch häufigere Selbstbefriedigung.

Eine andere Möglichkeit ist, dass die Zeit vor Bildschirmen – großen wie kleinen – jene Zeit verdrängt, die Paare miteinander im Bett verbringen könnten. "Netflix and chill" bedeutet häufig tatsächlich nur das: Netflix schauen und entspannen. "Angesichts der rund um die Uhr verfügbaren Unterhaltung und der Versuchung, Smartphones und soziale Medien zu nutzen, könnte sexuelle Aktivität an Attraktivität verloren haben", schrieb Twenge in einem Kommentar für das Fachjournal JAMA Open Network.

"Einfach gesagt: Für die späten Abendstunden gibt es heute viel mehr Beschäftigungsmöglichkeiten als früher." Zugleich räumte sie ein, dass es keine Belege für diese These gibt. Andere Forscher weisen darauf hin, dass die sexuelle Flaute bereits eingesetzt hatte, bevor Smartphones und Streamingdienste zum Massenphänomen wurden.

Auch die Rolle des sogenannten Sexting ist noch nicht geklärt. Diese Form des Austauschs sexueller Nachrichten und Bilder wird von Männern und Frauen aller Altersgruppen praktiziert. "Zusammen mit dem Rückgang persönlicher sexueller Begegnungen könnte dies auf eine Abkehr von körperlicher Intimität mit einem Partner und eine Hinwendung zu stärker individualisierten und digitalen Formen sexuellen Verhaltens hindeuten", schreiben die Natsal-Forscher in einem Beitrag im Medizinjournal The Lancet. Sie halten weitere Untersuchungen für erforderlich.

Einige Forscher haben versucht herauszufinden, wer häufiger oder besseren Sex hat – in der Hoffnung, daraus Rückschlüsse auf die Ursachen der allgemeinen Flaute ziehen zu können. Finnische Wissenschaftler etwa stellten fest, dass jene Menschen am häufigsten Sex hatten – sechs- bis siebenmal im Monat –, die in einer festen Beziehung lebten, aber nicht mit ihrem Partner zusammenwohnten. Daraus sollte man allerdings nicht schließen, dass Paare besser getrennt leben sollten. Viele der sexuell besonders aktiven Finnen dürften sich noch in relativ jungen Beziehungen befunden haben. Zahlreiche Studien belegen, dass Paare umso seltener Sex haben, je länger sie zusammen sind – selbst wenn man Altersunterschiede berücksichtigt.

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Auch religiöse Ehepaare in den USA scheinen die sexuelle Flaute besser zu bewältigen als die meisten anderen Gruppen. Zu diesem Ergebnis kommen Forscher des Institute for Family Studies, einer Denkfabrik, die sich für die Ehe einsetzt. Während religiöse Singles tendenziell weniger Sex haben, hätten verheiratete Gläubige "häufiger und befriedigenderen Sex", sagt Brad Wilcox, Mitarbeiter des Instituts. Das liege zum Teil daran, dass sie Sexualität und Ehe als etwas Heiliges betrachteten.

Hinzu komme, dass solche Paare durch gemeinsame Erlebnisse – etwa den regelmäßigen Kirchgang – häufig stärker miteinander verbunden seien. Wilcox stellte fest, dass religiöse Frauen im Vergleich zu nichtreligiösen eher bereit seien, auf das sexuelle Verlangen ihres Mannes einzugehen. Wenn sie jedoch deutlich machten, dass sie keinen Sex wollten, respektierten ihre Männer diesen Wunsch ebenfalls häufiger.

Die Beweislage ist allerdings uneinheitlich. In Großbritannien fanden Forscher keinen Zusammenhang zwischen Religiosität und der Häufigkeit des Geschlechtsverkehrs verheirateter Paare. Religiöse Frauen waren mit ihrem Sexualleben jedoch zufriedener. Zu diesem Ergebnis kam eine 2022 im Journal of Sex Research veröffentlichte Studie.

Wenn die Lust auf der Strecke bleibt

Eine weitere Erklärung für den Rückgang sexueller Aktivität unter Paaren lautet, dass Menschen seltener Sex haben, wenn sie eigentlich keinen wollen. In Frankreich sank der Anteil der Frauen, die häufig oder gelegentlich mit ihrem Partner schlafen, um ihm einen Gefallen zu tun, obwohl ihnen selbst nicht danach ist, zwischen 2006 und 2023 um sieben Prozentpunkte. Er lag allerdings immer noch bei beachtlichen 44 Prozent. Bei Männern waren es 23 Prozent.

"Ich verwende den Begriff sexuelle Rezession nicht, denn Sexualität funktioniert nicht wie die Wirtschaft, bei der wir Wachstum grundsätzlich für etwas Gutes halten", sagt Cohen. "Ein guter Grund für den Rückgang könnte sein, dass Menschen im Laufe der Geschichte häufig Sex hatten, obwohl sie das eigentlich gar nicht wollten."

Allerdings dürfte sich auch das Ausmaß sexueller Lust je nach Lebensumständen verändern. Damit kommt eine weitere Möglichkeit ins Spiel: Vielleicht ist einer der beiden Partner schlicht zu erschöpft. Eine Studie, die einige der führenden Forscher auf diesem Gebiet im Fachjournal JAMA veröffentlichten, machte "den Stress und die Hektik des modernen Lebens" verantwortlich, in dem Freizeit, Beruf und intime Beziehungen miteinander vereinbart werden müssten.

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Wer einmal ein Kind bekommen hat, weiß, wie verheerend Schlafmangel für das sexuelle Verlangen sein kann. Eine große deutsche Studie etwa ergab, dass Paare umso seltener Sex hatten, je jünger ihr jüngstes Kind war – zumindest bis zu einem Alter von sechs Jahren. "Elternschaft ist anstrengender und arbeitsintensiver geworden, und zugleich beobachten wir, dass Frauen zunehmend berufstätig sind", sagt Claudia Schmiedeberg von der Universität Heidelberg, eine der Autorinnen der Studie.

Zeitbudgeterhebungen aus den USA für den Zeitraum von 1975 bis 2018 zeigen einen stetigen Anstieg der Zeit, die Eltern mit der Kinderbetreuung verbringen. Mütter der Millennial-Generation (geboren zwischen 1981 und 1996) widmeten ihren Kindern 52 Prozent mehr Zeit als Mütter der Babyboomer-Generation. Millennial-Väter verbrachten sogar doppelt so viel Zeit mit der Erziehung ihrer Kinder wie die Generation ihrer Großväter – wobei sich die Väter der Babyboomer ohnehin nur in geringem Umfang an der Kinderbetreuung beteiligt hatten. Gleichzeitig arbeiten Frauen mindestens ebenso lange wie frühere Generationen.

Die zusätzliche Zeit muss zwangsläufig zulasten anderer Aktivitäten gehen – meist der Freizeit und der Zeit mit dem Partner. Das ist durchaus relevant, denn einer der wichtigsten Faktoren für die Häufigkeit sexueller Begegnungen ist die Qualität der Beziehung. Diese wiederum steht in einem negativen Zusammenhang mit dem Vorhandensein schulpflichtiger Kinder.

In einer aufwendigen Studie führten heterosexuelle Paare Tagebuch und hielten darin unter anderem ihre Stimmung, ihr Stressniveau und ihr sexuelles Verlangen fest. Das Ergebnis: "Das sexuelle Verlangen der Frauen hing davon ab, wie viel Zufriedenheit, Nähe und Verbindlichkeit sie ihrem Partner gegenüber im Laufe des Tages und am Vortag empfunden hatten."

Das wirksamste Aphrodisiakum scheint demnach weder ein Spitzennegligé noch ein Strauß Blumen oder eine Schachtel Pralinen zu sein. Vielmehr sind es Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen und die Bereitschaft, die Lasten des gemeinsamen Lebens miteinander zu teilen.

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Das könnte erklären, warum die sexuelle Aktivität gerade in Ländern wie Japan besonders stark zurückgegangen ist. Dort treffen eine anspruchsvolle Arbeitskultur – 30 Prozent der Männer und 15 Prozent der Frauen arbeiten mehr als 50 Stunden pro Woche – und die weitverbreitete Erwartung aufeinander, dass Frauen den Großteil der Kinderbetreuung und Hausarbeit übernehmen. Als häufigsten Grund dafür, nicht mit ihrem Mann zu schlafen, nennen verheiratete Japanerinnen, dass ihnen das Ganze "zu lästig" sei. Japanische Männer wiederum führen am häufigsten an, ihre Partnerin "wolle nicht".

Die sexuelle Flaute hat also offenbar zahlreiche Ursachen. Bei jungen Singles scheint der Datingmarkt nicht mehr richtig zu funktionieren. Hinzu kommt, dass junge Menschen Sex gegenüber ebenso vorsichtig geworden sind wie gegenüber vielen anderen Aktivitäten. Bei Paaren wiederum liegt das Problem womöglich weniger im Schlafzimmer als vielmehr im Büro, im Kinderzimmer und in der Küche. In allen Fällen aber scheint eine Verhaltensweise, die durch die Evolution tief in uns verankert wurde, einen Teil ihrer Anziehungskraft zu verlieren.

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